Murat Kurum: Demokratik bir yarış olması hepimizin arzusu

31 Mart'taki yerel seçime az bir süre kala, belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız verdi.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

''ANKETLERDE 1,4 PUAN ÖNDEYİZ''

Murat Kurum, adaylığı ilk açıklandığında anketlerde geride gözüktüğünü ancak şu an 1,4 puan önde olduğunu söyledi.

Murat Kurum, ''Anketlerde birçok ilçemizde 28 Mayıs seçimi üstü bir motivasyon var. 31 Mart'ta güzel bir zaferi milletimizle kutlayacağız.'' ifadesini kullandı.

''TAKSİ PLAKASI SAYISINI ARTIRACAĞIZ''

Göreve geldiği takdirde taksi plakası sayısını artıracağını da vaat eden Kurum, ''Herkes taksicilik yapamayacak. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) içinde sürücüyü sorgulayabileceğimiz, puan verebileceğimiz bir sistemi hayata geçireceğiz. Tüyap-Söğütlüçeşme metrosunu bir an evvel ihale edeceğiz.'' diye konuştu.

MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını söyleyen Murat Kurum, ''Dün geri dönebildim. İyi niyet temennilerinde bulunduk. Demokratik, sonunda İstanbul'un kazanacağı bir yarış olması hepimizin arzusu.'' dedi.

''DEPREMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRELİM''

Depremin siyaset üstü görülmesi çağrısı yapan Murat Kurum, ''İlk 5 yılda 650 bin konutu dönüştüreceğiz. 10 yılda şehirde riski bertaraf edecek adımları atacağız. İstanbul'da derin bir bıkkınlık var. İstanbullular kavgadan, polemikten, bahaneden bıktı. İlgi bekliyor.'' ifadelerini kullandı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul adayı olacağının konuşulması ve sonrasında aday olmayacağı yönündeki açıklaması da hatırlatılan Kurum, ''Dün hevesliyken bugün niye bu kararı aldı? Pazarlık mı var? Baskı, talimat mı aldı? Siyaset şeffaf, demokratik yürümeli. İstanbullular bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka 28 Mayıs'ta yanıt verdi, 31 Mart'ta da cevap verecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Son olarak Kanal İstanbul konusuna değinen Murat Kurum, ''İstanbul'un gündeminde olmayan konular gündemimizde değil. İstanbullunun beklediği deprem riskinin ortadan kaldırılması, ulaşım çilesinin bitmesi. Gündemde ne varsa peşinden koşacağım. İstanbul'un nüfusunun artmasını istemiyoruz. Sabit kalmasını arzuluyoruz.'' diye konuştu.