Otizmli genci darbettiği iddiasıyla spor okulu eğitmeni tutuklandı

Türkoba Mahallesi Meşe 3 Sokak'taki spor okulunda eğitim gören otizmli K.A, 6 Şubat'ta annesine eğitmeni V.B'nin kendisini darbettiğini söyledi.

Çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören anne, rapor alarak eğitmen şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine V.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından adliyeye sevk edilen V.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, eğitim sırasında talimatları uygulamaması sonucu ani sinirle iki defa içi boş plastik çubukla K.A'yı dövdüğünü, şiddetli vurduğunu düşünmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

- "Bu çocuk işkence görmüş, dayak değil"

Darberilen otizmli gencin annesi Telli A, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2 gün önce yanına gelen oğlunun eğitmeni tarafından ellerine ve dizlerini sopayla vurularak dövüldüğünü ve boğazının sıkıldığını söylediğini anlattı.

Oğlunun ellerinin kıpkırmızı olduğunu, vücudunda darp izleri gördüğünü aktaran Telli A, bunun üzerine okulu arayarak o gün çocuğunu çalıştıran eğitmenin ismini öğrendiğini kaydetti.

Telli A, "Bu çocuk işkence görmüş, dayak değil. Avukatlarla hemen hastaneye gittik, darp raporunu aldık. Sonra karakola gittik. Herkes cezasını görsün." diye konuştu.

Abla Ruken A. ise kardeşi gibi özel çocukların bu alanda bilgili eğitmenlerle çalıştırılması gerektiğini ifade etti.