Ak Partili Akbaşoğlu: Emeklilerin alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin en büyük sorununun "barınma" olduğunu söyleyen Şahin, iktidarın konutlarla ilgili verdiği sözü tutmadığını öne sürdü. İsa Mesih Şahin, "Kimse sayılarla oynamasın. Deprem bölgesi üzerinden iktidar da muhalefet de siyaset yapmasın." dedi.

Avukatların sorunlarından söz ederek, mesleğe yeni başlayan avukatların çeşitli zorluklar yaşadığını belirten Şahin, avukatların birikmiş "adli yardım" ödemelerinin yapılmasını beklediklerini bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, emeklilerin geçim mücadelesi verdiğini ifade etti.

Emeklilerin "bayram ikramiyelerinde" iyileştirme beklediğini dile getiren Dervişoğlu, "Hükümetin verdiği 2 bin liralık emekli ikramiyesi, yüksek enflasyon karşısında bugünden erimiştir. Bu kapsamda önümüzdeki bayramda ödenecek ikramiye miktarı için emeklilerimizin ihtiyaç ve talepleri iyi değerlendirilmeli, sorunları görmezden, sesleri de duyulmazdan gelinmemelidir." diye konuştu.

- "Toplumun tüm kesimlerinin taleplerini TBMM'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz"

Müsavat Dervişoğlu, emekli astsubayların aylıklarının da yoksulluk sınırının altında olduğunu söyledi.

Özel okullardaki öğretmenlerin taban maaş haklarının geri verilmesini ve özlük haklarının iyileştirilmesini istediğini aktaran Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün özel eğitim kurumlarında çalışan ve sayıları 10 binleri bulan öğretmenler ve akademisyenler, asgari ücret veya asgari ücret seviyesinin altında maaş almaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidarı boyunca uyguladığı eğitim politikalarında öğretmenlik özlük haklarını ve maaşlarını iyileştiremediği gibi öğretmenlik mesleğinin itibarına ve saygınlığına da gölge düşürmüştür. İYİ Parti olarak astsubaylarımıza ve öğretmenlerimize destek olmaya, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini TBMM'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, İsrail zorbalığına karşı tüm dünyanın sessizliğini sürdürdüğünü vurguladı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde Anayasa Mahkemesi Başkan Zühtü Arslan'ın yaptığı konuşmayı anımsatarak, Arslan'ın "Anayasa Mahkemesi kararlarına herkesin uymak zorunda olduğunu" söylediğini aktardı.

Anayasanın 153. maddesinde "Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu" hükmünün yer aldığını belirten Temelli, hukuk ve yasa tanımazlığın, Türkiye'yi adaletsizliğe sürüklediğini savundu.

- "Meclisin, halkın isteklerine ses vermesini istiyorum"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de zenginin daha zengin, fakirin de daha fakir hale geldiğine dikkati çekti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamalara değinen Başarır, "Merkez Bankası Başkanı, 'Enflasyon tahminlerimiz aynı, seçime kadar sadece doğal gaz ve elektriği baz almadık' dedi. Demek ki seçimden hemen sonra doğal gaz ve elektriğe büyük zam geliyor. Seçimden hemen sonra zam yağmuru olacak. Bu Merkez Bankası Başkanının da sonunu iyi görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilere verilen bayram ikramiyelerini hatırlatan Başarır, şunları paylaştı:

"Gelin, emekliye asgari ücret oranında bir ikramiye verelim. Bunu veremiyorsanız, emekli maaşı oranında verelim. 3 bin lira gibi bu çağın gerisinde kalmış miktarları tartışmayın. Sokağa çıkın, insanlarla, emekliyle görüşün. Gelin 81 ilden 81 emekliyi buraya çağıralım dinleyelim. Ne diyorlarsa, ne şartlarda geçiniyorlarsa karar versinler. Meclisin, bir parça halkın isteklerine, sorunlarına ses vermesini istiyorum."

- "Hak sahiplerine konutları teslim edildi, ediliyor ve edilecek"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep'e "gazilik" ünvanı verilişinin 103. yıl dönümünü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanların bölgede bulunduğunu anımsatan Akbaşoğlu, "Hak sahiplerine konutları teslim edildi, ediliyor ve edilecek. Şubat ayı içerisinde 46 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Mart ayı içerisinde bu sayı 75 bin olarak gerçekleşecek. Bu yıl sonuna kadar da 200 bin konut teslim edilecek. Devam eden ve ihalesi yapılan 307 bin konutun da işlemleri devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, depremlerden etkilenen illeri ayağa kaldıracaklarını ve bölgeye gerekli katkıyı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Emeklilerimizin alım gücünü artıracak, onların mutluluğunu, sevincini yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tüm illerde iddialı olduklarını, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin güzel sonuçlar alacağını kaydetti.