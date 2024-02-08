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Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır

Yozgat'ta partililere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 19:25, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 19:25
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Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi Yozgat'ta il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programına katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ve siyasi partililer yer aldı.

"Yozgat'ta 17 bin gencin işi yok"

Yozgat'a gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Akşener, "Yozgat'ta kendi şehrimdeyim, kendi memleketimdeyim gibi hissediyorum. Çünkü siz yaralılara merhem olan insanlarsınız. Çünkü siz bir dilim ekmeği garibanla paylaşanlarsınız. Çünkü siz düşeni elinden tutup kaldıranlarsınız. Ama peki bütün bunların ışığında Yozgat'a Sayın Bakanımı ayırarak söylüyorum. Yozgat'tan pek çok milletvekili seçildi. İçinizden bakanlar çıktı ve 22 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baş tacı yapan Yozgat, söz verildiği gibi Türkiye'nin marka şehri mi, Avrupa'nın marka şehri olabildi mi? Hayır. Yozgat'ta şu an da 17 bin genç kayıtlı işsiz. Kayıtlı işsiz sayısı 17 bin gencin işi yok" dedi.

"Emeklilerin en düşük maaşı asgari ücret kadar olmalıdır"

Emekli maaşlarına da değinen Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek, "Seçmene ulaştığınız zaman öğrenirsiniz. Seçmen de o arada, hem derdini söyler hem o derdi siz eğer iktidarsanız çözersiniz, İktidar değilseniz muhalefet değilseniz de kamuoyuna sunarsınız, dikkat çekersiniz. İYİ Parti olarak biz kurulduğumuz günden beri bunu yapıyoruz. Ben tam 3 yıl bütün şehirlerin hemen hemen yüzde 50'sinin yani bir şehrin yüzde 50 oranında ilçelerinin tamamını dolaştım. Dükkan dükkan gezdim. O dükkanlarda ne öğrendim biliyor musunuz? 5 çeşit emekli maaşı olduğunu öğrendim. İktidar partisine bunu meclis kürsüsünden ilettiğimiz zaman bu kadar farklı 5 ayrı emekli maaşının olmadığını iddia ettiler. Sonra bir ortaya çıktı ki varmış. Ve en düşük emekli maaşının kaç lira olduğu tartışılmaya ve bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim isteğimiz sizin adınıza şuydu. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Hani kök maaş diyorlar, üzerine hiçbir şey koymadığı, üzerine sadece bir dışarıdan, hazineden para koyduğu ve bir süre sonra üfürülüp gidecek. Benim dediğim, bizim dediğimiz İYİ Parti olarak söylediğimiz şey bütün emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olmasıdır" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşmanın ardından İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım'a Ankara'da yaşayan Yozgatlılardan destek isteyerek, Yozgat il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.

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