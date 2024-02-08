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Ömer Çelik'ten muhalefete yanıt: Hepinize yeteriz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.' İşte ben de diyorum ki; bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 20:51, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 20:52
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Ömer Çelik'ten muhalefete yanıt: Hepinize yeteriz

Adana'da AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. Yüreğir Serinevler Spor Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefet partilerini eleştirdi. Çelik, "Muhalefet partilerinden birisi çıkmış demiş ki 'Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'na haddini bildireceğiz.' İşte ben de diyorum ki 'Haddini bildireceğiz' diyene. Bak biz Adana'dayız. Buradayız. Hepinize yeteriz ve hepinizin haddini bildirmeye hazırız, kararlıyız. Onlar 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ne diyorlardı? 'Kemal Kılıçdaroğlu anketlere göre Cumhurbaşkanı olacak' diyorlardı. Adana ne diyordu? 'Biz Bay Kemal'i Bay Bay Kemal yapmaya hazırız' diyordu. Şimdi genel başkanları gitti. Başka bir genel başkan geldi. Fakat yine teröre destek verenlerle ittifaklarını sürdürmek için terörle yanaşık düzen yürüyenlerle ittifaklarını sürdürmek için her türlü hesabın kitabın içerisine giriyorlar" dedi.

"Biz bu yolda Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz"

Kararlı bir şekilde yürüdüklerini vurgulayan Çelik, "Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu yolda başta Adana olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttifakı'nın üyeleri olarak kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Genel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı yerel seçimlerde taçlandıracağız. Genel seçimlerde attığımız imzayı yerel seçimlerde daha büyük bir başarı dalgasına dönüştüreceğiz ve sonuçta inşallah 31 Mart gecesi Cumhurbaşkanımıza Adana Büyükşehir'i ve 15 ilçeyi hediye edeceğiz. inşallah 31 Mart gecesi değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli'ye Adana Büyükşehir'in ve 15 ilçesinin Cumhur İttifak'ının olduğunun müjdesini vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin adayları tanıtıldı. Adaylar ise şu şekilde:

"Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar, Seyhan Belediye Başkanı Erdal Hatipoğlu, Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler, Sarıçam Belediye Başkan Adayı Bilal Uludağ, Aladağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Akgedik, Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek, Ceyhan Belediye Başkan Adayı Erol Kahraman, Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Aydın Kütükoğlu, Feke Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener, Pozantı Belediye Başkan Adayı Ali Avan, Kozan Belediye Başkan Adayı Mustafa Atlı, İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Aydın Kangur, Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Tufan Keçe, Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz."

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