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9 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 00:03, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 00:07
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9 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu açılışına katılacak. Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı ve Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı Akılbek Caparov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bir araya gelecek Yılmaz, 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ile Anlaşma İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00-17.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Malatya ve Adıyaman Besni'deki adalet saraylarının temel atma törenlerine katılacak.

(Malatya/09.00/11.00/Adıyaman/15.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ''Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı Tanıtım Programı''na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katılacak.

(İstanbul/14.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılacak, merkez ilçe muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, Maarif Buluşmaları programına iştirak edecek. Bakan Tekin, MHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezine ziyarette bulunacak ve Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Erzurum/10.00-18.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ATO Congresium'da MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/15.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 31. Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Antalya/19.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu Aday Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kastamonu/17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türk Telekom 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/11.00)

4- TÜİK, Aralık 2023 dönemi sanayi üretim endeksi ile 2023 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 ekibinin dünyaya dönüşüne dair gelişmeler takip edilecek.

(Ankara)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5. Genel Kurulunun ilk gün oturumuna katılacak, Okul Sporları Voleybol Genç Kızlar Türkiye Birinciliği final maçını izleyecek.

(İstanbul/10.00/Kocaeli/14.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesi, Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan'ın Panathinaikos Aktor ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/22.15)

5- HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk ayağı, Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Muğla/17.00)

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