İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola savrulan kişiye vurmamak için 07 BVK 77 plakalı otomobilin sürücüsü de direksiyonu kırarak bariyerlere çarptı.

İzmir çevre yolu Mavişehir kesişiminde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BEN 627 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

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