İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 07:17, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 07:18
İzmir çevre yolu Mavişehir kesişiminde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BEN 627 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Yola savrulan kişiye vurmamak için 07 BVK 77 plakalı otomobilin sürücüsü de direksiyonu kırarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince 35 BEN 627 plakalı otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü.