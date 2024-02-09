Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 07:21, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 07:20
M.B.Ç. idaresindeki 34 GGV 145 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolu Yahyalar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Bayram'a (29) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bayram, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.B.Ç gözaltına alındı.