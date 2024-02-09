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Kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni adım geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de etkili denetim için diğer kurumlarla iş birliği ve entegrasyon.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 08:15, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 07:56
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Kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni adım geliyor

Türkiye Gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele etmek için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. SGK'nın 2024-2028 Stratejik Planı'na göre, denetimlerde bilgi teknolojilerinden daha fazla faydalanılarak, risk odaklı denetimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerinde çalışılacak.

Etkili denetim ve kontrol için diğer kurumlar ile iş birliği yapılacak ve sistemlerin entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca, Kurumun Denetim ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisi personelinin sayısı arttırılacak. Bunun yanı sıra SGK'nın denetim ve KADİM servisi personelinin niteliğini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecek.

5 YILLIK HEDEF KOYULDU

Kurum, kayıt dışılığın önlenmesine yönelik 5 yıllık hedeflerini de belirledi. Geçen yıl itibarıyla kayıt dışı olduğu tespit edilen iş yeri sayısı 112 bin 302 olmuştu. Yapılan denetimlerle bu iş yerleri sayısının bu yıl 135 bin 302'ye, 2028'de ise 217 bin 302'ye ulaşması ve bu yerlerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor. Diğer yandan geçen yıl, toplam 774 bin 258 kişinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmişti.

Kayıt dışı çalışan kişi sayısının da yapılacak denetimlerin ardından 2028'de 1 milyon 474 bin 258 kişiye ulaşması ve bu kişilerin kayda alınması planlanıyor. Böylece, önümüzdeki 5 yılda 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi hedefleniyor.

20 SEKTÖRE BRİFİNG

Önümüzdeki dönemde kayıtlı istihdamın artmasına yönelik 20 sektörde rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca, sosyal güvenlik ve prim ödeme bilinci aşılamak için 2028'e kadar okul, üniversite ve STK'larda konferans, panel, seminer ve toplantı gibi 10 bin bilinçlendirme faaliyeti yürütülecek, bu faaliyetlere 75 bin kişinin katılması sağlanacak.

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