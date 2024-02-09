Hafta sonu hava nasıl olacak?

Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
170 milyon oy pusulası basılacak
170 milyon oy pusulası basılacak
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
2024 fitre bedeli belli oldu
2024 fitre bedeli belli oldu
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde bahar havası hakim. Sıcaklık pek çok ilde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Ancak hafta sonu Ege ve Akdeniz'de yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde ise çığ tehlikesine karşı uyarıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 07:55, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 07:57
Yazdır
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak bugün bazı bölgelerde aralıklarla yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor. Antalya'nın doğusunda yağışların ara ara kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava, hafta sonu Doğu ve Güney kesimlerde etkili olacak. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağını, pazar günü ise batı kıyılarında, Marmara'nın batısında, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde aralıklarla yağış görüleceğini söylüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi olduğuna dair uyarıda bulundu. Dik yamaçların olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlar çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da yağış beklentisi yok. Hava parçalı ve az bulutlu. Ankara'da mevzi sağanak yağış geçişi bekleniyor. İzmir'de ise cumartesi ve pazar günü aralıklı sağanak bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber