Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik "Narkogüç" operasyonları sürüyor. "Narkogüç-48" ve "Narkogüç-49" operasyonlarında 456 kişi yakalandı, 2 ton 149 kilogram uyuşturucu geçirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 08:33, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 08:39
Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri 48 ilde "Narkogüç-48", Jandarma ise 15 ilde "Narkogüç-49" operasyonları düzenledi.
Narkogüç operasyonlarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.
456 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, "
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"ifadelerini kullandı.