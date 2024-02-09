Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memuru yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 09:28, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 09:54
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen polis K.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda K.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü Tarsus Cezaevine gönderildi.