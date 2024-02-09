Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 10:14, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 10:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 168, Sarıkamış'ta 147, Ergan'da 124, Ovacık'ta 77, Mersivan'da 71, Yalnızçam'da 69, Erciyes'te 65, Kartepe'de 56, Çambaşı'nda 50, Uludağ'da 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 31, Keltepe'de 30, Abalı'da 27, Kop'ta 26, Yıldıztepe, Zigana ve Yıldızdağı'nda 25, Denizli'de 16, Hazarbaba'da 8 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|09.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-15
|-1
|Kartalkaya
|S
|-3
|4
|Sarıkamış
|S
|-5
|1
|Palandöken
|PB
|-6
|0
|Ergan
|ÇP
|-3
|2
|Erciyes
|KY
|-3
|2
|Kartepe
|PB
|4
|11
|Uludağ
|PB
|1
|8
|Çambaşı
|ÇB
|2
|5
|Yıldıztepe
|ÇB
|0
|5
|Mersivan
|PB
|-9
|1
|Yalnızçam
|PB
|-12
|3
|Ilgaz
|AB
|-2
|4
|Yıldız Dağı
|KKY
|1
|6
|Zigana
|S
|-3
|3
|Kop
|S
|-2
|3
|Denizli
|ÇB
|-2
|5
(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu)