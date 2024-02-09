Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Buna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.