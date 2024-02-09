Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
170 milyon oy pusulası basılacak
170 milyon oy pusulası basılacak
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
TÜİK: Ocakta en yüksek getiri sağlayan külçe altın oldu
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Emekli maaş artışında 'seyyanen' endişesi
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
Karahan: Gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız
2024 fitre bedeli belli oldu
2024 fitre bedeli belli oldu
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Samsun'da FETÖ üyesi eski öğretmen yakalandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 10:33, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 10:36
Yazdır
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi.

2004 yılında tohumunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile attıkları Gençlik Forumu'nun, giderek adından daha fazla söz ettirdiğini belirten Erdoğan, "İslam Gençlik Forumu'nun bugün Asya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Arap yarımadasına kadar geniş bir coğrafyada Müslüman gençlere yönelik yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Müslüman ve gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek özgüvenli yetişmeleri için geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiren Forumu tebrik etti.

"İsrail 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti"

Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu." dedi.

Bu saldırılar karşısında Türkiye olarak Filistinlilerle tam bir dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Erdoğan, insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasından kanser hastalarının Türkiye'ye getirilerek tedavilerinin sağlanmasına kadar pek çok adım attıklarını söyledi.

"Mücadelemizi devam ettireceğiz"

Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal politikaları ve katliamlar sona erinceye, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun Filistin davasında her daim sergilediği dirayetli ve aktif duruşu takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm vatandaşlarınıza, özellikle genç kardeşlerimize bizden selam iletmenizi rica ediyorum. İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'nun başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber