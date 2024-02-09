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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 986 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 986 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 18:16, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 18:16
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 986 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 985 bin lira, en yüksek 2 milyon 65 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 986 bin liraya indi.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 54 bin 112 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 659 milyon 570 bin 994,63 lira, işlem miktarı ise 1.825,22 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 881 milyon 963 bin 207,51 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Zirve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.054.112,002.087,25
En Düşük1.985.000,002.014,00
En Yüksek2.065.000,002.101,00
Kapanış1.986.000,002.092,00
Ağırlıklı Ortalama1.989.632,222.065,41
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.659.570.994,63
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.825,22
Toplam İşlem Adedi41

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