Dolar haftayı 30,68 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 30,68 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 18:49, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 19:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,5950
|30,5960
|30,6840
|30,6850
|Avro
|33,0000
|33,0010
|33,1060
|33,1070
|Sterlin
|38,5100
|38,6270
|38,7320
|38,8490
|İsviçre Frangı
|34,9700
|35,1460
|35,0420
|35,2180
|ANKARA
|ABD Doları
|30,5650
|30,6450
|30,6540
|30,7340
|Avro
|32,9600
|33,0400
|33,0660
|33,1460
|Sterlin
|38,4500
|38,6600
|38,6720
|38,8820