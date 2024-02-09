Dolar haftayı 30,68 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,5950 30,5960 30,6840 30,6850 Avro 33,0000 33,0010 33,1060 33,1070 Sterlin 38,5100 38,6270 38,7320 38,8490 İsviçre Frangı 34,9700 35,1460 35,0420 35,2180 ANKARA ABD Doları 30,5650 30,6450 30,6540 30,7340 Avro 32,9600 33,0400 33,0660 33,1460 Sterlin 38,4500 38,6600 38,6720 38,8820