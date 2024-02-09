Motorine bir zam daha geliyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bir zam daha geliyor.. Pazartesi gecesi gelmesi beklenen zam tutarı ise 1 lira 40 kuruş.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 11:18, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 11:21
Akaryakıta yine zam geliyor..
Geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine bu hafta 1 lira 40 kuruş bir zam daha bekleniyor...
Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.
Motorine 1 lira 40 kuruş zam
Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.
Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.
Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira
Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira
İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira