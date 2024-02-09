Motorine bir zam daha geliyor

Akaryakıta yine zam geliyor..

Geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine bu hafta 1 lira 40 kuruş bir zam daha bekleniyor...

Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.

Motorine 1 lira 40 kuruş zam

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira

İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira