Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
170 milyon oy pusulası basılacak
170 milyon oy pusulası basılacak
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle dava açıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 11:50, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 11:43
Yazdır
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini belirterek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden sanığın avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber