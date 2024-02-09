Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'nin onur konuğu olduğu, Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu dolayısıyla geldiği Katar'ın başkenti Doha'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına giden, Mehmetçik ile bir araya gelen Göktaş, Komutanlığa gelişinde tören mangasını selamladı. Daha sonra birlik komutanından faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Göktaş, personelle bir araya geldi.

Katar ile Türkiye arasındaki derin ve tarihi dostluğa işaret eden Göktaş, "

Katar'ın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, iki ülke arasındaki bağların ne denli güçlü olduğunun en somut örneğidir. Her iki ülkenin de karşılaştığı zorluklara omuz omuza vererek göğüs germemiz, birliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü ifadesidir.

" dedi.

Mehmetçiğin Katar'da üstlendiği görevlerle iki ülke arasındaki işbirliğini pekiştirdiğini belirten Göktaş, "

Katar'da yürüttüğünüz misyon, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanmasında kilit bir role sahiptir, bu nedenle her birinizin çabası takdire şayandır. Göreviniz, sadece askeri bir vazife değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin bir simgesi olarak önem taşımaktadır. Hem bölgesel hem de global düzeyde barış ve istikrarın korunması için yaptığımız katkılar, Türkiye'nin dünyadaki konumunu güçlendiriyor.

" diye konuştu.

Daha sonra birlikte düzenlenen bayrak törenine katılan Bakan Göktaş, buradan Doha Yunus Emre Türk Kültür Merkezine geçti.

Merkezde çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, Katar'da yaşayan vatandaş ve öğrencilere bir araya geldi.

Onur konuğu Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çok Boyutlu Sosyal Kalkınma İçin Arap Forumu kapsamdaki temaslarının sorulması üzerine Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iyi uygulamalardan dolayı Türkiye'nin forumun onur konuğu olduğunu vurguladı.

Forum sonucunda kabul edilen Doha Deklarasyonu'nda bu konudaki çalışmalarından dolayı Türkiye'ye teşekkür edildiğini dile getiren Göktaş, Katar, Filistin, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüğünü söyledi.

Bakan Göktaş, görüşmelerine ilişkin, "İlişkilerimizi geliştirmek, sosyal hizmet alanında işbirliğimizi artırmak, ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası alanda ortak bir dil oluşturmak konusunda görüş birliğinde olduğumuzu bir kez daha gördük. İşbirliğimizi daha da artırmak konusunda mutabakata vardık." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarının da görüşmelerin bir diğer konusunu oluşturduğunu anlatan Göktaş, "

Bir an önce ateşkesin sağlanmasına ve insani yardımların bölgeye sınırlandırılmadan ulaştırılmasına yönelik görüşmelerimizi ve birlikte yapılabilecek konuları ele aldık

." dedi.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların başlayacağına yönelik açıklaması hatırlatılarak, müracaat için şartların sorulması üzerine Bakan Göktaş, başvuruların 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacağını belirtti.

Başvuru için Bakanlığın "aile.gov.tr" internet sitesini işaret eden Bakan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"

Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz.

Başvuru şartlarının sorulması üzerine Göktaş, "

Programdan yararlanmak isteyenlerin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanmaları ve evlenmelerinin ardından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmeleri gerekiyor

" karşılığını verdi.

Başvuru için gerekli diğer şartların da yakın zamanda açıklanacağını belirten Göktaş, "Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacak, onların hizmetine sunacağız." dedi.

"Azalan doğurganlık, yaşlanan nüfus..."

Dizilere yönelik tartışmaların ardından "dizi yapımcıları ile bir araya geleceği yönündeki" açıklaması hatırlatılarak bu konudaki son durumun sorulması üzerine Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerlediklerini belirtti. Aileyi "medeniyetin kilit taşı" olarak nitelendiren Göktaş, şunları söyledi:

"

Dünya genelinde yaşlanan nüfus, doğurganlığın düşmesi ve demografik tehditler söz konusu. TÜİK'in son verilerinde ülkemizde de azalan doğurganlık ve yaşlanan nüfustan bahsediliyor. Bu kapsamda, ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programları ve aile danışmanlığı gibi hizmetlerimizi yaygınlaştırarak koruyucu ve önleyici bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Son olarak, aile konusunu detaylı ele aldığımız aile çalıştaylarını 81 ilde gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımla Aile Şurası'nı gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızın tespitlerini ilgili paydaşlarla paylaşmak ve istişare etmek için çeşitli toplantılar planlıyoruz. Bu tespitler ışığında eylem planımızı hazırlıyoruz

."

Göktaş, RTÜK ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nü imzaladıklarını hatırlatarak, "

Bu protokol çerçevesinde, dizi yapımcıları ve medya sektörü temsilcileriyle 29 Şubat'ta önemli bir toplantıyı gerçekleştireceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi aktaracağız, sorunları beraberce ele alacağız ve gerekli adımları atacağız. Bu sene 15 Mayıs'ta BM'nin Aile Günü ilanının 30'uncu yılını kutlayacağız. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor

." dedi.