TIR, askeri araca çarptı: Yaralılar var
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, TIR'ın askeri araca çarpması sonucu 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 12:37, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 12:39
Ağrı'da M.A. idaresindeki yabancı plakalı TIR, Doğubayazıt-İran kara yolunun Gürbulak Gümrük Kapısı yakınlarında Hudut Bölük Komutanlığı'na ait bir askeri araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.