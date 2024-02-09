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Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" başlığıyla yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını ve çocukların devlet koruması altında olduğunu duyurdu. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da bildirildi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 14:44, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 14:47
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Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir sosyal medya hesabındaki "Bu bir kayıp çocuk ihbarıdır" paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşıma konu olan çocuklarla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı, çocukların halihazırda devlet koruması altında bulunduğu ve kayıp olmadığı belirtilen açıklamada, aile üyeleriyle ilgili yapılan klinik değerlendirme sonucu, mahkeme tarafından çocukların koruma altına alınması ve gizlilik kararı verildiği kaydedildi.

"BU PAYLAŞIMLARA KARŞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Bu kararın, çocukların üstün yararı göz önünde bulundurularak alındığı, onların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının öncelendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili çocukları korumak için yaptığımız yer değişikliğinin ifşa edilmesi, çocuklarımızın can güvenliğini riske atmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, güvenlik gerekçesiyle haklarında gizlilik kararı bulunan çocuklarımızla ilgili toplumun hassasiyetlerini manipüle eden, Bakanlığımızı yanlış bilgilerle hedef gösteren ve çocuklarımızı araç haline getirerek onlara zarar veren bu paylaşımlara karşı suç duyurusunda bulunuyoruz."

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