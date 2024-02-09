2 milyar 492 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 15:35, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 15:35
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı.