MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Borsa rekorunu 9.000 puanın üzerine taşıdı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
170 milyon oy pusulası basılacak
170 milyon oy pusulası basılacak
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler; "Teklifimizle, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların da turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 16:04, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 16:33
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ilk imza sahibi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanlığına sunulan teklifin 14 maddeden oluştuğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Geçen yıl turizm gelirinin 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktığını aktaran Güler, turizm ekonomisinin genel ekonomideki payının artırılması gerektiğini vurguladı.

Güler, Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını kaydetti.

Teklifte, uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Teklifimizle, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların da turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberliği niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yine teklifimizle hanutçuluk keyfiyetinin önüne geçmek için önlem almaktayız. Düzenlememizle birlikte seyahat acentelerinin ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmeleri halinde seyahat aceteleri ve turist rehberleri için ayrı ayrı yaptırımları önermekteyiz. Ayrıca iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenlemeler yapılacak."

- Uzak Doğu dillerindeki rehberlere teşvik

Çin, Kore ve Japonya vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisinin arttığını dile getiren Güler, Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Abdullah Güler, "Teklifimizle, Çince başta olmak üzere Bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir." dedi.

Bazı ülkelerin daha fazla Çinli turisti ağırlamak için çabaladığını belirten Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin kolaylaştırıcı imkanlar sağladığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Çinli turistlerin en çok görmek istediği 40 ülke arasında yer alan İtalya'nın, Çince sunacağı hizmetlerin sayısını artırdığını, Brezilya'nın da Çinli turistler için vize muafiyetini resmileştirmeye hazırlandığını anlattı.

Turist rehberlerinin çağdaş bir anlayışla yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden Güler, turizm sektörünce dile getirilen bazı taleplerin teklifte yer aldığını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber