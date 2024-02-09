Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ilk imza sahibi TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanlığına sunulan teklifin 14 maddeden oluştuğunu ifade eden Güler, Türkiye'nin ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Geçen yıl turizm gelirinin 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktığını aktaran Güler, turizm ekonomisinin genel ekonomideki payının artırılması gerektiğini vurguladı.

Güler, Türkiye'nin ortak akılla yeni hedefler için yeni stratejiler belirleme sürecinde olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu konuda çalışmalar yaptığını kaydetti.

Teklifte, uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Güler, şöyle devam etti:

"Teklifimizle, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların da turist rehberi olmaları kolaylaştırılmaktadır. Böylece hem ilgili bölümler için istihdam alanlarının geliştirilmesi hem de turist rehberliği niteliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Yine teklifimizle hanutçuluk keyfiyetinin önüne geçmek için önlem almaktayız. Düzenlememizle birlikte seyahat acentelerinin ve turist rehberlerinin verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye menfaat temin etmeleri halinde seyahat aceteleri ve turist rehberleri için ayrı ayrı yaptırımları önermekteyiz. Ayrıca iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenlemeler yapılacak."

- Uzak Doğu dillerindeki rehberlere teşvik

Çin, Kore ve Japonya vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisinin arttığını dile getiren Güler, Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda kişinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Abdullah Güler, "Teklifimizle, Çince başta olmak üzere Bakanlığımızın belirleyeceği Uzak Doğu dillerindeki turist rehberliğinin teşvik edilmesi amacıyla şartlar kolaylaştırılmaktadır. Ülkemizde mevcut durumda bu dilleri konuşan turistlere hizmet verebilecek rehber sayısı oldukça az görülmektedir." dedi.

Bazı ülkelerin daha fazla Çinli turisti ağırlamak için çabaladığını belirten Güler, İtalya, Brezilya, Güney Amerika ve AB ülkelerinin kolaylaştırıcı imkanlar sağladığını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Çinli turistlerin en çok görmek istediği 40 ülke arasında yer alan İtalya'nın, Çince sunacağı hizmetlerin sayısını artırdığını, Brezilya'nın da Çinli turistler için vize muafiyetini resmileştirmeye hazırlandığını anlattı.

Turist rehberlerinin çağdaş bir anlayışla yeniden tanımlanması gerektiğini ifade eden Güler, turizm sektörünce dile getirilen bazı taleplerin teklifte yer aldığını sözlerine ekledi.