İngiliz öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı
Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa G, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 16:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 17:05
İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı, 1 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakim, Mustafa G'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.