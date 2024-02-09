İngiliz öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı, 1 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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