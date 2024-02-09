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Ankara'da Öğrenci Evleri ve Yurtlar: Bahar Döneminde Barınma Hareketliliği Başlıyor!



Güz Dönemi Tamam, Şimdi Gözler Bahar Döneminde!



Ankara'da üniversite öğrencileri, güz dönemini tamamladı, şehirde yeni yıl için dönem için barınma arayışları başlıyor. Bütünleme sınavlarına giren öğrenciler ve bahar döneminden dersi kalanlar, Ankara'daki barınma seçeneklerini değerlendirerek yeni bir akademik yılı karşılamaya hazırlanıyor. Öğrenci için ev mi yoksa yurt mu daha mantıklı fiyatlar ne durumda sizin için araştırdık.



Ankara'da Öğrenciler İçin Barınma Olanakları: Ev mi, Yurt mu?

Ankara'da, üniversite öğrencileri için barınma seçenekleri arasında öğrenci evleri ve öğrenci yurtları öne çıkıyor. Ancak, ev kiralamak isteyen öğrencilerin karşılaştığı maliyetler ve pratik zorluklar düşünüldüğünde, özellikle kısa süreli kalacak olanlar için yurtlar daha cazip hale geliyor. Üstelik üniversiteye yakın konumda uygun ev bulmak da oldukça zorlu bir süreç olabiliyor.



Ankara Özel Yurtları: Pratik, Güvenli ve Konforlu Barınma Seçeneği!

Eve çıkmanın maliyetli olması, uygun konumda ev bulamama ve kısa süreli kalınacak olması nedeniyle üniversite öğrencileri genellikle özel yurtları tercih ediyor. KYK yurtlarının talebi karşılamaması sebebiyle öğrenciler, yerleşkelerin yoğun olduğu Çankaya, Altındağ, Yenimahalle gibi ilçelerde birçok özel kız ve erkek yurdunu inceleyerek bahar dönemi için uygun bir yurt bulma arayışına giriyor.



Bölgedeki yurtlardan bazıları:

Öğrenci yorumları, fiyat/performans ve tecrübe kriterleri göz önüne alındığında Piyano öğrenci yurtları, Arina kız yurtları, Mine Öğrenci yurtları olarak öne çıkmaktadır. Detaylı bilgi almak için ankara yurtlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



Ankara Kız Yurtları: Güvenlik, Temizlik ve Bütçenize Uygun Seçenekler!

Büyük şehirlerde eğitim almayı tercih eden öğrenciler, kız yurtlarından güvenlik ve temizlik beklentilerini ön planda tutuyor. Yurt fiyatları, temizlik ve yemek hizmetleri gibi kriterler, öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli faktörler arasında bulunuyor. Ankara'da popüler olarak öne çıkan kız yurtlarından bazıları Alkın Kız Yurdu, Eylül Kız Yurdu, Nezahat Koçak Kız Yurdu, Gardenya Kız Yurdu, On Mayıs Kız Yurdu, Sandal Kız Yurdu, Pozitif Suit Kız Yaşam Merkezi, Duru Kız Yurdu, Ülkü Kız Yurdu, Anakent Masal Kız Yurdu, Nar Kız Yurdu, Naz Kız Yurdu, Academia Inn Kız Yurdu olarak yurtlarfiyatlar.com sitesi Ankara kız yurtları sayfasında yer almaktadır.



Ankara Erkek Yurtları: Konfor ve İnternet!

Ankara, köklü üniversiteleriyle öne çıkarken, erkek öğrenciler de özel yurtlardan konforlu bir barınma deneyimi bekliyor. Merkezi konumda olma, spor ve oyun olanakları, yemek hizmetleri ve hızlı internet gibi özellikler, erkek öğrencilerin tercih sebepleri arasında yer alıyor. Popüler bazı erkek yurtları ise Güneş Erkek Yurdu, Kuzey Erkek Yurdu, İhlas Vakfı Yurtları ve İnsan Vakfı Yurtları ve Academia Inn Öğrenci Yurdu olarak Ankara erkek yurtları sayfasında bulunmaktadır. Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun yurtları inceleyerek bilgi alabilirsiniz.



Ankara Bahar Yarıyılı Yurt Fiyatları: Değişken Faktörlerle Belirlenen Maliyetler

Yükselen fiyatlar ve artan maliyetler, özel yurt fiyatlarını da etkiliyor. Yurt fiyatları, odada kalan kişi sayısı, yurdun konumu, sunulan hizmetler gibi değişkenlere bağlı olarak belirleniyor. 2024 öğretim yılı bahar ayları için Ankara yurt fiyatları aylık olarak ilçelere göre şu aralıklarda değişiyor:

Çankaya Yurt Fiyatları: 5.000 TL-26.000 TL

Altındağ Yurt Fiyatları: 4.500 TL-18.000 TL

Yenimahalle Yurt Fiyatları: 6.000 TL-14.000 TL

Gölbaşı Yurt Fiyatları: 5.500 TL-11.000 TL

Etimesgut Yurt Fiyatları: 10.000 TL-15.000 TL

Keçiören Yurt Fiyatları: 5.000 TL-7.500 TL

Öğrenci yurdu fiyatları yurtlarfiyatlar.com sitesinden alınmıştır. Yerleşkenize uygun yurt fiyatları ve doluluk oranları için yurtlarfiyatlar.com üzerinden yurtlarla iletişime geçerek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.



Ankara'da Kiralık Ev Fiyatları: İşte İlçe İlçe Fiyat Aralıkları!

Öğrenciler için 1 ya da 2 odalı kiralık evler incelendiğinde, Ankara'nın çeşitli ilçelerinde kira fiyatlarının geniş bir aralıkta olduğu görülüyor. Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören ve Etimesgut gibi yerleşkelerin yer aldığı ilçelerde öğrenci evi kira fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

Çankaya'da Öğrenci Evi: 8.000 TL-30.000 TL

Altındağ'da Öğrenci Evi: 9.500 TL-25.000 TL

Yenimahalle'de Öğrenci Evi: 9.000 TL-32.000 TL

Gölbaşı'nda Öğrenci Evi: 9.000 TL-22.000 TL

Keçiören'de Öğrenci Evi: 8.000 TL-25.000 TL

Etimesgut'ta Öğrenci Evi: 8.500 TL-22.000 TL



Ev fiyatları sahibinden.com üzerinden alınarak ortalama hesaplanmıştır.

