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İstanbul'da Bahar Dönemi Yurt ve Ev Arayışları: Öğrencilerin Gözü İstanbul'un Barınma Seçeneklerinde!

Kaynak : Advertorial
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 17:00, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 17:00
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İstanbul'da Bahar Dönemi Yurt ve Ev Arayışları: Öğrencilerin Gözü İstanbul'un Barınma Seçeneklerinde!

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İstanbul'da Bahar Dönemi Yurt ve Ev Arayışları: Öğrencilerin Gözü İstanbul'un Barınma Seçeneklerinde!

Birçok üniversitede dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının tamamlanmasıyla güz yarıyılı bitiyor. Öğrencilerin bir bölümü sınav sonuçlarının ardından üniversite yaşamını geride bırakırken bir bölümü bahar döneminden ders alacak. Ayrıca bahar döneminde başlayan bazı üniversite programları da olduğundan güz dönemi ile bahar dönemi arasındaki tatil dönemi öğrenciler açısından Ağustos ve Eylül ayları kadar olmasa da hareketli bir süreç oluyor. İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde üniversite sayısı çok olduğundan üniversite öğrencilerinin kalacak yer aradığı bu aylarda kiralık evler ve öğrenci yurtları barınma seçenekleri arasında öne çıkıyor.

İstanbul'da Öğrenciler için Barınma Seçenekleri

İstanbul'da Türkiye nüfusunun %18'indan fazlası yaşıyor. Bunun nedeni İstanbul'un birçok iş kolunun yanı sıra en çok tercih edilen üniversitelerin bir bölümüne ev sahipliği yapması. Her yaş grubu için çekici bir yer olan İstanbul kentleşme oranı yüksek bir yer durumunda. Bu nedenle kalacak yer bulmak öğrenciler için sorun haline gelebiliyor.
Kiralık eve çıkmak, öğrencilerin hayata hazırlanıp ev idaresini öğrenebilecekleri bir fırsat gibi görünse de birçok olumsuz yanı bulunuyor. İstanbul'da ev ararken üniversiteye ya da metro, otobüs gibi ulaşım hatlarına yakın olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca içinin yapılı olmasını, yeni yönetmeliklere uygun olmasını ve çıkabilecek ek masrafları da hesaba katmak gerekiyor. Kira bedelinin yanı sıra faturalar, yol ve gıda gibi masraflar da oluyor. Öğrencilerin kısa süreli kalacağı da göz önünde bulundurulduğunda eve çıkmak çoğu öğrenciye cazip gelmiyor. Bu nedenle uzun süreliğine şehir değiştirmeyen üniversite öğrencileri İstanbul yurtlarına yöneliyor.

İstanbul Özel Yurtlar

İstanbul'da güvenli bir muhitte, okullarına yakın bir konumda ve bütçelerine uygun bir ev bulamayan öğrencilerin barınma seçenekleri arasında KYK yurtları, İBB yurtları, vakıf yurtları ve özel yurtlar bulunuyor. KYK yurtları ve İBB yurtları birçok öğrenciye hizmet verse de İstanbul'daki tüm öğrencilerin ihtiyacını karşılamakta şimdilik yetersiz kalıyor. Bu nedenle birçok öğrenci başka seçeneklere yöneliyor.
Onlarca devlet ve vakıf üniversitesinin bulunduğu İstanbul'da çok sayıda ilçede yerleşkeler bulunuyor. En çok yerleşke bulunan Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde öğrencilerin özel yurt talebi de fazla oluyor. Bu nedenle birçok üniversite öğrencisi İstanbul öğrenci yurtları arasında kendine ve bütçesine en uygun yurdu arıyor.

İstanbul Kız Yurtları

Kız öğrenciler bahar dönemi için İstanbul'un çeşitli konumlarında bulunan okullarına yakın olan ve bütçelerini aşmayan, temiz ve güvenli bir yurt aramaya başladı. Özel kız yurtları arasında uygun fiyatlı olması, ihtiyaçlarını karşılayan oda donanımına sahip olması, temiz ve düzenli ortak alanlar sunması gibi birçok ölçüt kız öğrencilerin karar vermesinde etkili oluyor. Kısa süreliğine kalacak olsanız da İstanbul kız yurtları arasındaki seçenekleri inceleyerek en çok rahat edeceğiniz yurdu bulabilirsiniz.

İstanbul Erkek Yurtları

Bahar dönemi için kalacak yer arayan erkek öğrenciler ev kirası, yol masrafı, faturalar gibi ayrıntılarla uğraşmamak için eve çıkmak yerine özel erkek yurtlarını tercih ediyor. Öğrenciler merkezi konumda, yemek hizmeti veren, hızlı bir internet bağlantısı sunan İstanbul erkek yurtları arasından bütçelerine uygun olan seçenekleri değerlendirmeye başladı. Siz de ihtiyaçlarınıza yanıt veren, rahat ve temiz bir erkek öğrenci yurdu arıyorsanız seçenekler arasından kendinize en uygun yurdu bulabilirsiniz.

İstanbul Yurt Fiyatları

Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yurt fiyatlarını etkileyen pek çok durum vardır. Artan maliyetler ve personel maaşlarına yapılan zamların ardından birçok alanda fiyatlar güncellendi. Yurtlar özelinde bakıldığında fiyatlar belirlenirken etkili olan durumları şöyle sıralayabiliriz:

  • Yurt binasının kira olup olmaması
  • Seçilen odada kaç kişi kalınacağı
  • Yemek hizmetlerinin ücrete dahil olup olmaması
  • Yurdun okula göre konumu
  • Yurtta çalışan personel sayısı

Bu gibi durumlara göre ücretler değişiklik gösteriyor. Okullara yakın yurtlar uzak yurtlara göre, tek kişilik odalar çok kişilik odalara göre, yemek hizmeti sunan yurtlar sunmayan yurtlara göre daha pahalı oluyor. Bu nedenle yurdun okula yakın olması yol masrafı çıkmaması açısından, yemek hizmeti veren yurtlar ek bir yemek masrafı çıkmaması açısından daha çok tercih ediliyor. İstanbul geneline bakıldığında 2024 bahar öğretim yılı için İstanbul yurt fiyatları 4.000 TL ile 32.000 TL arasında değişmektedir.

Yerleşkelerin yer aldığı bazı ilçelerdeki yurt fiyatları şöyle:

  • Ataşehir Yurt Fiyatları: 8.500 TL-17.000 TL
  • Avcılar Yurt Fiyatları: 5.500 TL-18.000 TL
  • Bahçelievler Yurt Fiyatları: 9.500 TL-14.000 TL
  • Bakırköy Yurt Fiyatları: 5.500 TL-21.000 TL
  • Beşiktaş Yurt Fiyatları: 9.500 TL-32.000 TL
  • Beykoz Yurt Fiyatları: 5.000 TL-16.000 TL
  • Beyoğlu Yurt Fiyatları: 10.000 TL-26.000 TL
  • Esenler Yurt Fiyatlar: 8.000 TL-12.000 TL
  • Esenyurt Yurt Fiyatları: 6.500 TL-16.000 TL
  • Fatih Yurt Fiyatları: 4.000 TL-20.000 TL
  • Kadıköy Yurt Fiyatları: 6.000 TL-25.000 TL
  • Kartal Yurt Fiyatları: 8.000 TL-15.000 TL
  • Küçükçekmece Yurt Fiyatları: 8.500 TL-19.000 TL
  • Maltepe Yurt Fiyatları: 7.500 TL-20.000 TL
  • Şişli Yurt Fiyatları: 5.500 TL-15.000 TL
  • Ümraniye Yurt Fiyatları: 4.500 TL-12.000 TL
  • Üsküdar Yurt Fiyatları: 5.000 TL-15.500 TL
  • Zeytinburnu Yurt Fiyatları: 5.000 TL-32.000 TL

Yerleşkenizin yer aldığı ilçedeki yurtları inceleyip yurt çalışanlarıyla doğrudan iletişime geçerek güncel odalar ve yurt fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

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