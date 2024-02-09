CHP Meclis Grubunda 'oda' krizi çözüldü

Bunun üzerine Uğur Bayraktutan'ın girişimiyle Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi. Destek Hizmetleri personeli, Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye etti.

CHP Grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis İdare Amirliği görevini üstlendi. Ancak Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Şükran Kütükçü, CHP Grup katındaki odayı boşaltmadı.

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