Bakan Özhaseki: İstanbul için yerimizde duramıyoruz

Tuzla'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım töreninde konuşan Özhaseki, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 14 milyon insanın etkilendiğini anımsattı.

Depremlerde 850 bin bağımsız bölümün yıkıldığını veya orta hasar aldığını hatırlatan Özhaseki, "O dönemde bir de deprem turistleri vardı. Nüfusu milyonlarca olmasına rağmen, ellerindeki imkanların bütün belediyelerden fazla olmasına rağmen, sadece deprem bölgelerine geldiler. Özel uçaklarla, sosyal medya gruplarını ve gazetecileri getirdiler. Selfiler çekilerek dönüp gittiler. Onları da vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz." diye konuştu.

Özhaseki, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremin ardından gece gündüz demeden bölgede çalıştığını, ilk boş bulduğu sağlam arazilerde inşaatları başlattığını kaydederek, "Aylarca orada hizmet etti. Daha sonra biz ekibimizle birlikte devam ettik. 390 bin hak sahibi var, şu anda 307 bin konutun ya ihalesi yapıldı, ya ihale sürecinde, ya inşaatlar bitme aşamasında veya bitenleri de yavaş yavaş teslim ediyoruz. En geç bir sene içerisinde bu evlerin tamamını teslim edip huzurla vatandaşlarımızın inşallah oturmalarını da sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kampanyalar yaptıklarını ve 1,5 milyon liralık destekte bulunduklarını kaydeden Özhaseki, "256 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için bize müracaat etti. Binalar bir taraftan yükseliyor. Allah nasip ederse önümüzdeki ayın sonuna kadar 75 bin konutu teslim edeceğiz. Sonra da her ay 15-20 bin konutu teslim etmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da köylerde çelik evler yapıyoruz. 9 şiddetinde dahi deprem gelse Allah'ın izniyle o evleri yıkamayacak yapılar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Özhaseki, çalışmalarının birileri tarafından hasetle anlatıldığının altını çizerek, "Televizyonlarda koca koca genel başkanlar, 'Nerede bu evler, 75 bin konutu kime veriyorsunuz? Akrabalarınıza mı, kendi partililerinize mi?' diyorlar. Allah ıslah etsin. Ev verdiğimiz insanlar içinde, bırakın akraba olmayı bir tane tanıdığımız yok. Deprem üzerinden siyaset olur mu? Eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş insanların üzerinde tepinilir mi? Onları evine oturturken, huzurla onlardan dua alırken kalkıp da bu sözler edilir mi? Ama ne yazık ki Türkiye'de siyaset böyle bir arenada yapılmaya da devam ediyor." açıklamasında bulundu.

- "Bizim İstanbul'u çok hızlı bir şekilde yenilememiz, dönüştürmemiz lazım"

Depremin ülkenin en büyük gerçeği olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Son yüzyıl içerisinde denizlerimizde ve karamızda meydana gelen 6 ve üzerinde şiddette, yıkıcı diye tabir ettiğimiz deprem sayısı 232. Neredeyse her sene iki veya üç kez altının üzerinde şiddetle yıkıcı deprem meydana geliyor. Kaybettiğimiz canların sayısı 130 bin. Maddi zarar milyarlarca dolar. Marmara'da beklendiğini bildiğimiz ve bütün bilim adamlarının işaret ettiği çok önemli bir hareketlenme var. Bundan dolayıdır ki İstanbul için yerimizde duramıyoruz. 'Buralarda neler yaparız, insanlarımızı güvenli evlerde nasıl oturturuz, İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl sağlarız' diye gece gündüz bütün ekibimizle birlikte gayret ediyoruz, fikir yürütüyoruz, proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Marmara'nın etrafında 7 şehrimiz var. Bizim gayri safi milli hasılamızın yüzde 47'si bu bölgede bulunuyor. Milyonlarca insanımızın o bölgede iş yeri var, evi var, canlarını içinde taşıyor. Bu işin bir tek çözümü var. Dünyada başka bir çözüm bulunamamış. O çözüm de kentsel dönüşüm. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 2012'de bir yasa çıkardık. O günden bugüne kadar İstanbul özelinde 850 bin kadar bağımsız birim yenilendi, 400 binden fazlası devam ediyor. Ancak bunlar bizi kesmiyor. Bizim İstanbul'u çok hızlı bir şekilde yenilememiz, dönüştürmemiz lazım"

Kentsel dönüşümde projelerinin hazır olduğunu ancak bu işin ikinci bir ayağının da belediyeler olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Burada 13 belediyemizin ismi var. Onlar gayret etmişler. Ya temel atıyoruz ya da yıkımları yapacağız." dedi.

- "Algı operasyonları çekenler var"

21 yıllık belediyeciliği süresince eser bırakma gayreti içinde olduğunu ve halen de bunun için çalıştığını kaydeden Özhaseki, "Algı operasyonları çekenler var. Belediyeciliği böyle zannediyorlar. Öyle görmüşler. Elinde devasa bütçeler olduğu halde koca koca bütçeleri sadece organizasyon firmaları, sosyal medya gruplarını ve bunların algı operasyonlarını harcayarak iş yapıyormuş gibi gözükenler de var ne yazık ki. Son dönemin modası da bu oldu. Ben nasıl durursam artist gibi dururum? Ben hangi kelam edersem millet beni sever, ben hangi pozisyonda olursam daha öne çıkarım? Arkasından ne yaparsanız yapın. Yüz bine yakın bir ekiple alkış tutmaya devam ediyor. Bunlar için de, kendi cebinden para harcıyorsa helali hoş olsun. Yine bir şey demiyorum. Ama belediye bütçesinden harcıyorsa yazıklar olsun onlara. O büyük paraların emin olun belediye bütçelerinden kılıfına uzatarak harcamaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin konuşmalarının ardından eş zamanlı olarak 13 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı noktalarda yıkımlar, bazılarında ise temel atma çalışmaları başladı.

Törende temel atma noktasında incelemelerde bulunan Özhaseki, basın mensuplarının Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul için 650 bin konutun kentsel dönüşümü vaadine ilişkin bir sorusu üzerine "Ülkemizi geleceğe hazırlarız. Gittiğimiz her yerde bu gerçekliği anlatırız. Dileriz ki başka yerlerde de sadece ve sadece kentsel dönüşüm lafını duyunca basit slogana kaçanlardan millet hesap sorar. O basit slogan da şu; 'Biz kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.' Ben onlara diyorum ki, Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmayın, yapanlara da karşı çıkın. Ama ne olur bir tane kentsel dönüşüm yapın. Mani olmayın, hukuki mücadele diyerek, anayasal hak diyerek mahkemelere koşup kentsel dönüşümün önüne geçmeyin. Dün Hatay'da önümü kestiler, kestikleri yerde binlerce insan öldü. Kentsel dönüşüme iyi niyetli olmayanların mani olduğu yerde birçok insan mağdur oluyor. O yüzdendir ki kentsel dönüşümü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Doğruları yapmaya çalışıyoruz, Bu iş çileli bir iş kolay bir iş değil. Onu da yapabilecek bir ekiple hep birlikte kol kola girerek İstanbul'a hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.