FETÖ üyeliğinden 8 yıldır aranan firari eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefet suçlarından aranan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y'nin Sincan ilçesinde olduğunu belirledi.

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