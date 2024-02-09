Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı
Galatasaray Kulübü, Halil Dervişoğlu'nun Atakaş Hatayspor'a kiralandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 21:07, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 21:09
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Sezon başında İngiltere'nin Brentford takımından alınan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, 20 resmi müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı.