Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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