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10 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

10 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 00:01, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 01:21
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10 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 5. Genel Kurulu Kapanış Programı Filistin özel oturumuna katılacak.

(İstanbul/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü Programı ile Kocasinan Belediyesi Bilim Akademisi ve İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi açılışlarına iştirak edecek.

(Kayseri/10.30/12.15/13.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilat buluşmasına katılacak.

(Balıkesir/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkan adayları tanıtım toplantılarına iştirak edecek.

(Artvin/Rize/11.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Giresun/10.30/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Topraktan Geleceğe" Ana Temalı Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katılacak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Mersin/ 09.30-16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Kahramankazan Belediyesi Öğrenci Yurdu'nun açılışını yapacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Ankara/12.00-15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ve Rize aday tanıtım toplantılarına, Rize'de düzenlenen Spor Turizmi Toplantısı'na katılacak.

(Artvin/11.00/Rize/15.00/17.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 25. haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray-RAMS Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/19.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bodrum FK-Sakaryaspor, Astor Enerji Şanlıurfaspor-Ankara Keçiörengücü ve Altay-Erzurumspor FK maçları yapılacak.

(Muğla/13.30/Urfa/16.00/İzmir/19.00)

4- TFF 2. Lig'de 25. hafta Beyaz Grup'ta tek maçla başlayacak.

5- TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi 3 grupta yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

6- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Macaristan'ın FTC-Green Collect ekibini konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası başlayacak; Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş Emlakjet-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Darüşşafakav Lassa, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/20.30/İzmir/15.30/Denizli/18.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları oynanacak. TÜRŞAD-Bigadiç Belediyespor, Halkbank-Develi Belediyespor, Spor Toto-Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart, Kuşgöz İsmir Vinç akkuş Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Galatasaray HDI Sigorta müsabakaları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Ankara/14.00/17.00/Bursa/Hatay/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/19.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası; Spor Toto-Bahçelievler Belediyespor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Trabzon/15.00)

10- Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından düzenlenen Asya Kupası, ev sahibi Katar ile Ürdün arasında oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

(Luseyl/18.00)

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