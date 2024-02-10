Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık

Türkiye Gazetesinden Akif Bülbül'ün haberine göre: Gazetemizin sorularını cevaplayan Altınöz, AK Parti ile yapılan görüşmelerin, bir sonuç alınamadığı için noktalandığını söyledi. İki parti arasındaki ittifak sürecinin bittiğini, artık bundan sonra bir anlaşma sağlanmasının mümkün olmadığını kaydeden Altınöz, bugünden itibaren adaylarını kamuoyuna duyuracaklarını belirterek "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kuvvetli adaylar çıkaracağız. Adaylarımız hazır" dedi.

"İTTİFAKA YÜZDE 90 KARŞIYIZ"

Mehmet Altınöz, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, ittifak görüşmelerinin bütün detaylarını parti teşkilatı ile paylaştığını vurgulayarak "Parti kurucularımız, parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız il ve ilçe teşkilatlarımız ittifak süreci ile ilgili sürekli bilgilendirildi. İlk aşamada AK Parti'yle ittifaka yüzde 60 oranında karşı çıkılmıştı. Şimdi bu oran yüzde 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Fatih Erbakan ile görüşme yapma ihtimaline dair sorumuza ise "Bu görüşme gerçekleşse bile Genel Başkan'ımızın ve partimizin kararında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.