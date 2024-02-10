Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdıklarını, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladı

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 08:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 08:20
Yazdır
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık

Türkiye Gazetesinden Akif Bülbül'ün haberine göre: Gazetemizin sorularını cevaplayan Altınöz, AK Parti ile yapılan görüşmelerin, bir sonuç alınamadığı için noktalandığını söyledi. İki parti arasındaki ittifak sürecinin bittiğini, artık bundan sonra bir anlaşma sağlanmasının mümkün olmadığını kaydeden Altınöz, bugünden itibaren adaylarını kamuoyuna duyuracaklarını belirterek "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kuvvetli adaylar çıkaracağız. Adaylarımız hazır" dedi.

"İTTİFAKA YÜZDE 90 KARŞIYIZ"

Mehmet Altınöz, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, ittifak görüşmelerinin bütün detaylarını parti teşkilatı ile paylaştığını vurgulayarak "Parti kurucularımız, parti yöneticilerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız il ve ilçe teşkilatlarımız ittifak süreci ile ilgili sürekli bilgilendirildi. İlk aşamada AK Parti'yle ittifaka yüzde 60 oranında karşı çıkılmıştı. Şimdi bu oran yüzde 90'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

Altınöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Fatih Erbakan ile görüşme yapma ihtimaline dair sorumuza ise "Bu görüşme gerçekleşse bile Genel Başkan'ımızın ve partimizin kararında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum" cevabını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber