444'lü çağrı merkezi tuzağı: Sahte servislerde 'soygun' var!

Türkiye Gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre: Beyaz eşya servislerinin fiyatları uçunca vurgunculara gün doğdu. Kendilerini 'yetkili servis' olarak tanıtarak soygunculuk yapanlar mantar gibi türemeye başladı. İnternet sitesi kurup, Google reklam vererek aramalarda en üst sırada çıkan bu sahte servisler vatandaşları isyan ettiriyor.

Siteye girildiğinde büyük markaların logoları yer alıyor. Hatta 444 ile başlayan çağrı merkezi numaraları bulunuyor. Tüketici 444'lü numaralar 'özel' olduğu için bunlara inanıp evine servisi çağırıyor. Gelen kişilerin sırtlarında 'yetkili servis' gibi ibareler bulunuyor. Baktıkları bozuk ürüne yüksek fiyat veriyorlar. Birçok kişi eve kadar gelen servisi geri çevirmek istemiyor. Bu nedenle kabarık faturaya razı oluyor. Ancak yapılan işlemlerin çoğunda orijinal parça kullanılmıyor. Hatta ikinci el parça da kullanılabiliyor.

ALINAN ÜRÜN BİR DAHA GELMİYOR

İşi daha da büyüten sahte servisler 'ürününüzün problemini burada anlamamız mümkün değil, biz merkeze götürelim, sıkıntıyı tespit edelim, size haber verelim' teklifinde bulunuyorlar. Bunu kabul edenler ise bir daha bu servislere ulaşamıyor. Gelen kişi ürünü aldıktan sonra sırra kadem basıyor. Resmi şekilde soygunculuk yapanlar aldıkları ürünleri ikinci el olarak internetten satışa çıkarıyor. Bu tür durumları yaşayan binlerce kişi sosyal medya ve şikayet platformlarında mağduriyetlerini dile getiriyor. Sahte siteler tüketiciyi dolandırmak için farklı yöntemler de izliyor. Örneğin işten anlamayanlar bile sadece eve gelip tespit yapmak adına 500 lira ile 1.000 lira arasında ücret talep ediyor.

BÜYÜK YAPTIRIMLARI VAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili çok şikayet olduğunu belirterek "Uluslararası yer sağlayıcılar, arama motorları ve markalar tüketicinin dolandırılmasını hiçe sayarak parasal menfaat uğruna bu ilanları gözardı ediyor. Dünyanın ünlü markalarının isimleri kullanarak yetkili servis olduğunu belirtenler, biraz dae para vererek internet aramalarında en üstlere çıkıyor. Tüketiciler mutlaka girdikleri internet sitesinin yetkili olup olmadığını araştırmalı. Vatandaş bu durumu şikayet ederse, hem tüketici kanunu, hem ceza kanunu yaptırımı mümkün. Tüketici kanununa göre para cezası, ceza hukukuna göre de hapis cezası alabilir" dedi.

444'LÜ NUMARA HERKESE VERİLMESİN

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın sahte yetkili servisler ile ilgili bir çalışma başlatılması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, sponsorlu servis sitelerin kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca 444'lü çağrı merkezi numaralarının her şirkete veya kuruma verilmemesi konusunda düzenleme yapılması gerektiği vurgulanıyor.

'TAMİR EDECEĞİZ' DİYE DONDURUCUYU ALIP GÖTÜRDÜLER

Konuyla ilgili mağduriyet yaşayan Bahattin Arvas durumu şöyle özetliyor: Derin dondurucumuz bozuldu. Yetkili servis sandığımız kişileri tamir için eve çağırdık. Önce ürünü alıp merkeze götürdüler. Götürmeden önce ücretin yarısını aldılar. Aradan bir süre geçtikten sonra tamir edildiğini belirtip dondurucuyu getirdiler, paranın kalan kısmını da verdik. Özellikle 24 saat çalıştırmayın diye belirttiler. Biz de buna uyduk. Ardından dondurucuyu fişe taktık ama çalışmadı. Bu kez yeniden çağırdık ve yapacaklarını söyleyerek ürünü alıp gittiler. Bir süre geçtikten sonra telefon numaralarına ulaşılamadı. Birkaç hafta sonra aynı telefonu yeniden aradım. Telefona çıkan kişi Tekirdağ'da kombi tamircisi olduğunu söyledi. Yani bizden dondurucu alan kişi değilmiş, sonra o telefon da kapandı.