Bayraktar TB3 17'nci testi başarıyla geçti
Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3, 17'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 09:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 09:20
Teste ilişkin açıklama, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yapıldı.
Uçuş testi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3, 17'nci uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Uçuşta, "Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" yapıldığı belirtildi.
#BayraktarTB3 17. Test Uçuşu | 17th Flight Test ️ ️🚀Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 9, 2024
Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi | Medium-Altitude System Identification Test#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷
pic.twitter.com/PKBzG7qj5b