Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Öğretmenler odasında buluştular

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her iki okul ziyaretinde de memnuniyetini ve mutluluğunu ifade ederek, "Erzurum Sabancı İlkokulundaydık. Bizi sevgi seliyle karşılayan öğrencilerimizle sohbet ettik, meslektaşlarım ile Öğretmenler Odası'nda eğitime dair istişarelerde bulunduk. Önceliğimiz evlatlarımız, en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir. Kıymetli meslektaşlarıma ve değerli öğrencilerime teşekkür ederim. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğretmenlerimizin muhabbetine ortak olduk. Öğretmenler odası en güzel buluşma yerimiz. Bizleri okullarında misafir eden meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

BAKAN TEKİN MHP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezimizi ve İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak Erzurum'a hizmet yolunda kıymetli teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Ayrıca demokrasi tarihimize önemli katkılar sunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah birliğimizi daim kılsın inşallah." dedi.

Bakan Tekin'in MHP SKM ziyaretine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat'ta eşlik etti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için tek vücut halinde çalışacağını dile getirdi.