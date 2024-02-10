Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Öğretmenler odasında buluştular

Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Öğretmenler odasında buluştular

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Sabancı İlkokulu ve Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 10:13, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 10:20
Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Tekin ile Öğretmenler odasında buluştular

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her iki okul ziyaretinde de memnuniyetini ve mutluluğunu ifade ederek, "Erzurum Sabancı İlkokulundaydık. Bizi sevgi seliyle karşılayan öğrencilerimizle sohbet ettik, meslektaşlarım ile Öğretmenler Odası'nda eğitime dair istişarelerde bulunduk. Önceliğimiz evlatlarımız, en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir. Kıymetli meslektaşlarıma ve değerli öğrencilerime teşekkür ederim. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde öğretmenlerimizin muhabbetine ortak olduk. Öğretmenler odası en güzel buluşma yerimiz. Bizleri okullarında misafir eden meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

BAKAN TEKİN MHP SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum programı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretle alakalı yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyon Merkezimizi ve İl Başkanlığımızı ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak Erzurum'a hizmet yolunda kıymetli teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diliyorum. Ayrıca demokrasi tarihimize önemli katkılar sunan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 55'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Allah birliğimizi daim kılsın inşallah." dedi.

Bakan Tekin'in MHP SKM ziyaretine AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Fevzi Polat'ta eşlik etti. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için tek vücut halinde çalışacağını dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber