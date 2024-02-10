Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 12:33, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 12:39
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekiplerinin, kentteki FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Sahipata Mahallesi'nde, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'yi Başmakçı ilçesinde yakaladı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.