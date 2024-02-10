Soyer'e CHP tarafından ne teklif edildi? Açıklama geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışma teklifi iletildiğini, ancak teşekkür ederek böyle bir talebinin olmadığını belirttiğini açıkladı.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da görüştükleri bildirdi.

İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerini, görüş ve önerilerini ilettiğini belirten Soyer, "Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim. İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.