'Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi 35 bin varili geçti'

Yerel seçime 49 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk mitingini bugün Zonguldak'ta gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin en önemli hedefinin enerjide bağımsızlık olduğunu söyledi.

Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın da merkezi yapmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla sağlanan 25 metreküplük doğalgaz desteğinin nisan ayına kadar süreceğini söyledi.

GABAR'DA 100 BİN HEDEFİ

Gabar'daki petrol üretiminin günlük 35 bin varili geçtiğini açıklayan Erdoğan, bu rakamı yıl sonuna kadar 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

"KİRLİ PLANLARA GEÇİT VERMEDİK"

Erdoğan konuşmasında 14-28 Mayıs seçimlerine de değindi. "Türk siyasi tarihine birer kara leke olarak geçen pazarlıklara imza attılar. Seçim kazanmak uğruna, devletin bakanlıklarını, kurumlarını pazarlık konusu yapacak kadar ihtiraslarının kurbanları oldular." diye konuşan Erdoğan, "Bu kirli planlara sizinle birlikte geçit vermedik." ifadesini kullandı.

31 Mart seçimlerinin, hizmetlerin devamı için önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, 31 Mart'tan sonra bu hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz. Zonguldak'ın tercihinin yine AK Parti'den yana olacağından şüphe duymuyorum." dedi.