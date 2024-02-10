Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde avukatı bıçakla tehdit eden şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 14:50, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 14:41
Kentte önceki gün avukat Emrecan Güven'i bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Avukat Emrecan Güven, 8 Şubat'ta Karakaş Mahallesi'ndeki ofisinden çıktığı sırada yanına gelen F.S'nin kendisini bıçakla tehdit ettiğini öne sürerek polise başvurmuştu.
Şüpheli F.S'ye, Güven'i tehdit ettiği gerekçesiyle daha önce 13 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.