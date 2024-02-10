AK Parti'nin Zonguldak ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda düzenlenecek mitinge katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'yi temsil edecek ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İsimleri açıklanan adaylar şöyle;

Alaplı: Recep Ocak

Belediye Başkan adayı Recep Ocak daha önce Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevini yürütüyordu. Ocak, belediye başkan adaylığı için görevinden ayrıldı.

Çaycuma: Bünyamin Bostancı

2002 yılında AK Parti ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 2007'de milletvekili adayı oldu. 3 yıl boyunca Kızılay Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıl esnaf ve sanatkarlar odası başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Devrek: Özcan Ulupınar

2 Haziran 1970'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Devrek ilçesinde tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında AK Parti Zonguldak Milletvekili Adayı oldu. 2004 yılında Devrek Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görevine 2009 yılında tekrar seçildi. 2011 yılında. AK Parti 24. Dönem Zonguldak Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. TBMM'de 3 yıl İçişleri Komisyonu Üyesi, 1 yıl Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı. Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksek Okulu Öğrenimini Güçlendirme ve Geliştirme Derneği kurucu başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Ereğli: İbrahim Sezer

28 Haziran 1967'de Ereğli doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ereğli'de tamamladı. 1991 yılında Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1995 yılından bu yana Ereğli'de proje mühendisliği ve inşaat işleri yapmakta. AK Parti'nin 2002-2004 yılları arasında Karadeniz Ereğli kurucu ilçe yönetiminde, 2009-2011 yılları arasında Zonguldak il yönetiminde görev yaptı. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu. 2019 yılında Ereğli belediye başkanlığı için aday adayı oldu. Partinin 2020 yılı olağan ilçe kongresinde yönetimde görev aldı ve 16 Mart 2023 tarihine kadar ilçe siyasi-hukuki işler başkanı, 21 Mart-21 Kasım 2023 tarihleri arasında Ereğli ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2013-2019 yılları arasında MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanlığı, 2019-2020 yıllarında MÜSAİD Genel Merkez Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılından beri Ereğli Eğitim Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmekte. Evli ve 3 çocuk babası.

Gökçebey: Erkan Soner Kodaman

1983 yılında Gökçebey'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına Gökçebey İlkokulu'nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Gökçebey'de tamamladı. Vatani görevini Erzurum'da yaptı. Gökçebey ilçesinde ulaştırma ve seyahat sektörü alanında ticari faaliyetlerine başladı. Bu süre zarfında Bülent Ecevit Üniversitesi Halkla ve İlişkiler Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümlerini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrenimini devam ettirmekte.

Kilimli: Kamil Altun

1985 yılında Kilimli'de doğdu. Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak mezun oldu. 2008 yılından itibaren Kilimli'de ticaret ile uğraşıyor. 2011 yılında AK Parti gençlik kollarında göreve başladı. 2014 yılında AK Parti'den belediye meclis üyesi seçildi. 2015 - 2017 yılları arasında ilçe yönetim kurulunda görev yaptı. 2019 yılı yerel seçimlerinde Kilimli Belediye Başkanı oldu.

Evli ve bir çocuğu var.

Kozlu: Ali Bektaş

26 Kasım 1961 Kozlu doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini yine Kozlu'da tamamladı. Yüksek Öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi'nde yaptı. 1986 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde Maden Mühendisi olarak iş hayatına girdi. 1999-2004 ve 2009-2014 tarihleri arasında 2 kez Kozlu Belediye Başkanlığı görevini ifa ettikten sonra, 31 Mart 2019 Yerel Seçimler sonucunda 3'üncü kez Kozlu Belediye Başkanlığına seçildi. Halen Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir; evli olup 2 çocuk ve 2 torun sahibidir.