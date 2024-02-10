Yeniden Refah Partisi'nin adayları belli oldu
Yeniden Refah Partisi'nin üç büyükşehirdeki belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre YRP'nin Ankara adayı Suat Kılıç, İstanbul adayı Mehmet Altınöz ve İzmir adayı Cemil Arıkan oldu.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 15:17, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 15:19
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; partisinin Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarını duyurdu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç ve İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.
YRP'nin İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz'ü aday gösterebileceği gündeme gelmişti. Fatih Erbakan, kardeşi yerine onun eşini İstanbul adayı olarak açıkladı.