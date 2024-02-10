Ardahan-Artvin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolun Sahara geçidinin Yaylalar mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yaptı.

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