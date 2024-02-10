Bakan Işıkhan: Her zaman milletimizin yanında olduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy'de bir otelde düzenlenen "STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri Buluşma" programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Işıkhan, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek örgütlerini çalışma hayatının mutfağı olarak gördüğünü belirterek, karar alma mekanizmalarında yer alan yöneticiler ve idarecilerin her ne kadar sistemin başında olsalar da asıl icraatı, politikayı üretenlerin sahalar olduğunu kaydetti.

Bakan Işıkhan, "Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl merci milletin kendisidir. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun, 21 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. İşçisinden işverenine, STK'sından özel sektörüne kadar toplumumuzun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde bulunduk." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı'nın kabinesi olarak göreve başladıklarından beri, ülkenin çalışma hayatı için emektarlarla bir araya geldiklerini ve şehirlerin özelinde yaşanan sorunları, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ilçe ilçe, şehir şehir dolaştıklarını ifade eden Işıkhan, İstanbul'da mesleki kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla ve iş insanlarıyla sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini, özellikle sahadan, milletten gelen talepleri, geri dönüşleri ilk ağızdan duymayı çok önemsediklerini söyledi.

"Görüşleriniz, geri bildirimleriniz, talepleriniz bizler için çok ama çok önemlidir"

Katılımcılara seslenen Işıkhan, "Sizler yaşadığınız şehrin ve ilçenin tüm sorun ve ihtiyaçlarını bilen insanlarsınız. Bu sebeple görüşleriniz, geri bildirimleriniz, talepleriniz bizler için çok ama çok önemlidir. Vatandaşımıza tek tek ulaşamadığımız noktalarda sizlerin, STK'ların, kanaat önderlerinin, mesleki örgütlerimizin temsilcilerine ulaşıyoruz. Bu yüzden sizleri bir çınarın kökleri gibi değerli ve önemli hissediyoruz." görüşünü paylaştı.

Bugüne kadar milletten gelen istekleri hiçbir zaman geri çevirmediklerine dikkati çeken Işıkhan, "Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza, ticaret odalarımıza hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde istişare ve ortak akılla hareket ederek her zaman milletimizin yanında olduk. AK Parti yönetim anlayışının 21 yıllık başarı sırrı da tam olarak burada ortaya çıkmaktadır. Biz, 21 yıldır bu azmi ve çabayı hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak, cumhurun gösterdiği istikamette yürüyoruz"

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugüne kadar sözünü verip de yapmadıkları hiçbir vaat, yatırım ve üretim hamlesinin olmadığını da kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun en önemli şahidi de sizlersiniz değerli kardeşlerim. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı olarak aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı olarak, cumhurun gösterdiği istikamette yürüyoruz."

Ülkenin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerin gücünden geldiğini, işçiyi, emekçiyi, işvereni, yatırımcıyı, üreticiyi mağdur etmemek için bugüne kadar ellerini taşın altına koymaktan çekinmediklerini, gelecekte de aynı anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Işıkhan, millet ile ülkenin maruz kaldığı tüm zorluklar karşısında vatandaşları refaha ulaştırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi dert edindiklerini anlattı.

"Biz pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabilmiş bir ülkeyiz"

Adım adım stratejik hedeflerine ilerlediklerini, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla büyümeye ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Biz pandeminin zor şartlarında dahi büyümeyi başarabilmiş bir ülkeyiz. Bunu, sizlerin gösterdiği direnç ve dayanıklılık sayesinde, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK kadroların vizyoner bakış açısı sayesinde başarabildik, binlerce şükür." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bütün ülkelere örnek olacak bir dayanışma gösterdiklerini belirten Işıkhan, "Birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk." dedi.

Bakan Işıkhan, genel icraatlardaki başarılarının temelini oluşturan unsurun yereldeki başarıları olduğunu, çünkü gelişim, ilerleme ve kalkınmanın yerelden başladığını, bu anlamda partinin halka hizmet vizyonunun da yerel yönetim tecrübesine dayandığını ifade etti.

"Murat Kurum'un İstanbul'da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştirdiğini, milleti gerçek belediyecilikle buluşturduğunu belirten Işıkhan, 21 yıldır eser ve hizmet denilince akla AK Parti'nin geldiğini söyledi.

Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oyunu AK Parti'ye vermeyen muhalif seçmen dahi 'Yaparsa AK Parti yapar' diyerek bu hakikati, güveni ortaya koymaktadır. İstanbul'da da yine yaparsa AK Parti yapar, bunu yediden yetmişe herkes biliyor, herkes farkında. Biz İstanbul'dan umutluyuz, görüyorum İstanbul da umutlu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak çok tecrübeli, çok dinamik, çok enerjik, çok genç bir başkan adayımız var. Sayın Murat Kurum bakanımız, senelerdir bulunduğu görevlerde yaptıklarıyla göz doldurmuş, halkın gönlüne girmiş bir bakanımız. İstanbul için gerçekten büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 31 Mart akşamı aziz İstanbul'daki 5 yıllık fetret devri inşallah Murat başkanımızla son bulacaktır. Bakanımızın İstanbul'a kaybettiği yıllarını geri kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Murat Kurum bakanımızın İstanbul'da hizmet kalitesini en yükseğe çıkaracağına inanıyoruz."

"İstanbul 1 Nisan sabahı AK Parti ile gerçek belediyeciliğe kavuşacak"

Kurum'un çevre ve şehircilik alanında sadece Türkiye'nin değil dünyanın önde gelen tecrübeli isimlerinden biri olduğuna işaret eden Işıkhan, kentsel dönüşüm noktasında şehirlerin ve ilçelerin dilinden anlayan, şehrin ihtiyaçlarını, eksiklerini, potansiyelini bilen vizyon sahibi tecrübeli idarecilere ihtiyaç duyulduğundan, Kurum'un İstanbullular için en doğru seçim olduğunu kaydetti.

Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başkenti İstanbul'un 1 Nisan sabahı AK Parti ile gerçek belediyeciliğe kavuşacağını söyleyen Işıkhan, bu birlik ve beraberlik ruhuyla 31 Mart'ta da milli iradenin tecellisi noktasında bir destan yazacaklarına inandıklarını aktardı.

İstanbul'un mevcut potansiyelini ve halihazırdaki faaliyetlerini daha çok geliştirmeye çalışacaklarını belirten Bakan Işıkhan, istihdamdan sosyal güvenliğe ve sosyal politikalara kadar geniş bir yelpazede şehrin her türlü sorunuyla birebir ilgilenmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.