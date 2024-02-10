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AK Parti'nin Tokat'taki belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Tokat merkez ile ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 18:07, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 18:09
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AK Parti'nin Tokat'taki belediye başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerini eleştirdi.

Muhalefet partilerinin vatandaşın karşısına geçerek oy istediğini belirten Sırakaya, "Vatandaşlarıma soruyorum. Kendisine verilmiş 5 yıllık görev süresince şehrinin derdi ile dertlenmeyip, kendisine siyasi kariyer planlaması yapan belediye başkanlarına bu millet oy verir mi? Hiçbir şekilde derdiyle dertlenmeyip, şehrine su baskınları olduğu süreç içerisinde büyükelçilerle balık yiyenler, hiçbir şekilde şehrinin sorunlarıyla ilgilenmeyenlerle bu milletin yol yürümesi asla mümkün olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından il merkezi ile ilçe ve beldelerdeki belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti'den Tokat'ta Eyüp Eroğlu, ilçelerden Almus'ta Yüksel Mirzaoğlu, Artova'da Ali Güner, Başçiftlik'te Şaban Bolat, Erbaa'da Ömer Çetin, Niksar'da Semih Tepebaşı, Pazar'da Erdoğan Yılmaz, Reşadiye'de Kazım Elmas, Sulusaray'da Halil Demirkol, Turhal'da Ümit Soylu, Yeşilyurt'ta Kübra Sever Taşkıran, Zile'de ise Mustafa Taştan aday gösterildi.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, Sivas Milletvekili ve Tokat Koordinatörü Hakan Aksu, Tokat İl Başkanı Ali Özer ile partililer katıldı.

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