Gazze'de doktorlar 'canları pahasına' yaralılara müdahale etmeye çalışıyor

İsrail ordusunun iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesinde hasta ve yaralıların durumu gittikçe kötüleşiyor.

Hastaneye getirilen yaralılar, İsrail askerlerinin hastane avlusunda hareket eden herkese ateş açması nedeniyle İsrail kurşunları altında nakledilmeye çalışılıyor.

Yerel medyada, Nasır Hastanesinde görev yapan Filistinli kadın doktor Emire El-Asuli'nin dün gece avludaki bir yaralıyı kurtarmak için hayatını tehlikeye attığı görüntüler yer aldı.

Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan videoda Asuli'nin avluda İsrailli keskin nişancılar tarafından yaralanan gence ulaşmak için hastanenin giriş kapısından eğilerek hızlıca gencin uzandığı yere koştuğu, daha sonra yaralının aynı yere gelen üç kişinin daha yardımıyla İsrail kurşunları altında sedyeyle hastaneye taşındığı görülüyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde Han Yunus'un doğu kesimindeki Absan el-Cedide beldesindeki evi İsrail ordusunun saldırılarında yıkılan ve yerinden edilen Asuli'nin, hastanede aralıksız hizmet vermeye devam ettiği aktarıldı.

Hastanede 10 bin kişinin hayatından endişe ediliyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nasır Hastanesinin kapılarına, binalarına ve avlusuna yoğun şekilde ateş açtığını ifade etmişti.

Sağlık ekiplerinin hastane bünyesindeki bir binadan diğerine hareket edemediğini belirten Kudra, açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bazı kişilerin yaralandığını belirtmişti.

Kudra, Nasır Hastanesi'nde bulunan 300 sağlık personeli, 450 hasta ve yaralı ile 10 bin yerinden edilmiş Filistinlinin hayatından endişe duyduklarını bildirmişti.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA da İsrailli keskin nişancıların Nasır Hastanesinde açtığı ateş sonucu bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı merkezi ve Kızılay'a bağlı Emel Hastanesini iki haftadan uzun süredir kuşatma altında tutuyor