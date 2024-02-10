AK Parti'li adayın seçim çalışmasında silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'da AK Parti'li belediye başkanı adayının seçim programı sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışma sırasında düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı.

KURUM: SALDIRIYI LANETLİYORUM

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurum açıklamasında şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"