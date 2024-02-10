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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 20:56, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 20:55
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, İsmail Cantürk'ün kullandığı 55 LV 383 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde Tuncay Öztürk idaresindeki 55 E 0014 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Cantürk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Tuncay Öztürk ile araçlarda bulunan İsmail Bektaş, Hacer Demir, Cemile Öztürk ve İremnur Öztürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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