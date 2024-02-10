Real Madrid'de Arda Güler kiralık gidebilir
Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in sezon sonunda kiralık gönderilmesi gündemde. Güler'in talipleri arasında Tottenham ve Bayer Leverkusen var.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 21:07, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 21:03
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından savunma yönünü geliştirmesi istenen Arda Güler'in, İtalyan hocanın gözüne girememesi durumunda sezon sonunda başka bir takıma kiralanması gündemde.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonunda Arda'nın kiralanması yönünde karar çıkarsa milli futbolcunun önünde iki opsiyonu olabilir.
2 TALİP VAR
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Bundeliga'da an itibarıyla lider konumda bulunan Bayer Leverkusen, Arda'ya yakın markaj yapan kulüpler olarak ön plana çıkıyor.
DIAZ ÖRNEĞİ
Real Madrid, Brahim Diaz'a da benzer bir formül uygulamış, 2 kez üst üste Milan'a kiralamış ve futbolcunun gösterdiği gelişim sonrası takıma dönerek şans bulmuştu.