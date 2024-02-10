Galatasaray, Başakşehir engelini 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi takibini sürdüren Galatasaray, sahasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray'a galbiyeti getiren golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla bu sezon iç sahada çıktığı 13 maçın tamamını kazanmış oldu. Sarı-Kırmızılılar puanını 66'ya çıkardı. Başakşehir ise 33 puanda kaldı. Galatasaray ligde gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.